Isparta gündem haberleri... Gönen'de 'Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli' gerçekleştirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde "Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli" yapıldı.

Gönen Belediyesinin ev sahipliğinde, Gönen Kent Konseyi ve Gönen Turizm Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "Kurtuluşun 100. Yılında Gönen Paneli" Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Mete yaptığı panelde, Gönen'in yaklaşık 400 yıllık tarihiyle ilgili yapılan arşiv taramaları katılımcılara aktarıldı.

Mete, sunumlarla ve fotoğraflarla yaptığı anlatımda ilçenin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verdi.

Göç dalgalanmaları konusuna da değinen Mete, Gönen'in hangi tarihlerde, hangi bölgelerden göç alıp hangi bölgelere göç verdiğini, Gönen'in mahalleleri ve nüfusu hakkında Osmanlı ve cumhuriyet tarihleri arşivlerinden ulaştığı bilgileri görsellerle anlattı.

Panel sonunda, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ethem Gökboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Mete ile diğer konuşmacılara plaket verdi.

Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Dr. Zümrüt Üskül, Tacettin Akkuş,. Samet Arıker ve Abdullah Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı panel, fotoğraf çekimiyle sona erdi.