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Isparta eski İl Genel Meclisi üyesi Yaşar Ünlü (38), fabrikada düşme sonrası öldü

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Isparta İl Genel Meclisi önceki dönem üyesi ve AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü (38) vefat etti. Mermer ve taş fabrikasında 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan Ünlü, tedavi sonrası evinde fenalaşarak vefat etti; cenazesi Akyol Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Isparta İl Genel Meclisi önceki dönem üyesi ve AK Parti'nin eski Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü (38), vefat etti.

Kendisine ait mermer ve taş fabrikasında 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan Ünlü, hastanede ameliyat edildi. Bir süre tedavi gören ünlü ardından evinde istirahate alındı.

Evinde fenalaşan 3 çocuk babası Ünlü, vefat etti.

Ünlü'nün cenazesinin Akyol Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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