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Isparta Demirköprü'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 sürücü hafif yaralandı

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Isparta Demirköprü'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 2 sürücü hafif yaralandı
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Isparta'da Demirköprü mevkisinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü hafif yaralandı. Polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralıların tedavisi olay yerinde yapıldı.

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.Ö. idaresindeki 07 CJH 374 plakalı minibüs ile A.A. yönetimindeki 21 AGM 415 plakalı otomobil, Demirköprü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücünün tedavileri, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapıldı.

Kaynak: AA
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