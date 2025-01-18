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Isparta'da Yazlık Bina Çöktü

Isparta'da Yazlık Bina Çöktü
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yazlık olarak kullanılan 3 katlı bir bina çöktü. Olayda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Ev sahibi, inşaat çalışmaları sırasında yapılması gereken önlemlerin alınmadığını ifade ederek müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yazlık olarak kullanılan 3 katlı bina çöktü.

Katip Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

1980'li yıllarda iki dönem Eğirdir Belediye Başkanlığı yapan Hüsamettin Tanış'ın oğlu Hüseyin Tanış'a ait ve boş olduğu belirlenen evin etrafında güvenlik önlemi alındı.

Ev sahibi Tanış, gazetecilere, sadece yaz döneminde kalmaya geldiklerini, çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığını söyledi.

Binanın yan tarafında inşaat çalışması olduğunu belirten Tanış, "Müteahhidi daha önce gerekli önlemleri alması için uyarmıştım. Kazı yapılırken bizim binanın zemini de zarar görmüş." dedi.

Tanış, müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
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