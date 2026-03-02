Isparta'da 33 şeker planörü ve 2 Arap tavşanı ele geçirildi

ISPARTA'da yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik operasyonda, 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanı ele geçirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kolluk kuvvetlerinin yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda yaban hayvanı ele geçirildi. Şüpheli bir şahsa ait iki farklı adreste yapılan aramalarda, belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekiplerimizce rehabilitasyon sürecine alınırken, ilgili şahsa idari işlem uygulandı" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı