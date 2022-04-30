Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi
AA - Fatih Demirtaş - Güncel
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Karademir, son yolculuğuna uğurlandı.
ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Karademir, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Karademir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yukarıdinek köyü mezarlığına getirildi.
Karademir'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Fatih Demirtaş - Güncel