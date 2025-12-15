Haberler

Isparta'da Otogarda Yaprak ve Lahana Sarma İle Dolma Ele Geçirildi

Isparta'da Otogarda Yaprak ve Lahana Sarma İle Dolma Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, Ankara'dan gelen uygunsuz gıda ürünlerine el konularak imha edildi. Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hijyen koşullarına uygun olmadığı belirlenen yaprak ve lahana sarma ile dolma ürünlerini imha etti.

ISPARTA'da otogarda yapılan denetimde, satışı yapılmak üzere Ankara'dan gönderildiği belirlenen 9 kova ve 7 tencerede yaprak ve lahana sarma ile dolma el konularak, imha edildi.

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kontrollerde, otobüs bagajında uygunsuz taşındığı ve nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz yaprak ve lahana sarma ile dolma ürünleri tespit edildi. Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde satışı yapılmak üzere Ankara'dan Isparta'ya gönderildiği belirlenen 9 kova ve 7 tencere içerisinde hijyen ve sağlık koşullarına uygun olmayan, üzeri açık şekilde taşınan gıda ürünlerine el konuldu. Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde uygunsuz gıda ürünlerinin imhası için tutanak tuttu. Gerekli işlemlerin ardından el konulan gıda ürünleri imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title