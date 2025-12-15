Isparta'da Otogarda Yaprak ve Lahana Sarma İle Dolma Ele Geçirildi

ISPARTA'da otogarda yapılan denetimde, satışı yapılmak üzere Ankara'dan gönderildiği belirlenen 9 kova ve 7 tencerede yaprak ve lahana sarma ile dolma el konularak, imha edildi.

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kontrollerde, otobüs bagajında uygunsuz taşındığı ve nerede üretildiği belli olmayan etiketsiz yaprak ve lahana sarma ile dolma ürünleri tespit edildi. Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde satışı yapılmak üzere Ankara'dan Isparta'ya gönderildiği belirlenen 9 kova ve 7 tencere içerisinde hijyen ve sağlık koşullarına uygun olmayan, üzeri açık şekilde taşınan gıda ürünlerine el konuldu. Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri eşliğinde uygunsuz gıda ürünlerinin imhası için tutanak tuttu. Gerekli işlemlerin ardından el konulan gıda ürünleri imha edildi.