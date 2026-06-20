Haberler

Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazada 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Halit Emre Cengiz idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüsün, Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Sultanlarımızdan tarihi geri dönüş
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Hollanda, İsveç'i ezip geçti

İzlemeyenler 'Biz ne kaçırdık' diyor! Rakiplerini resmen ezip geçtiler
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay'dan Türkiye için hadlerini aşan yorum
'Pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması