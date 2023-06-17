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Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da Tüp Patlaması Sonucu Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangın, Bağkonak köyünde gerçekleşti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuhtu ve Şerife Cesur'a ait evde piknik tüpü patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında evde bulunan Şerife Cesur'un (91) hayatını kaybettiğini belirlenirken, dumandan etkilenen Nuhtu Cesur ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bağkonak İtfaiye Isparta Güncel Haberler

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