Isparta'da tüfekle vurulan muhtar öldü

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde husumetli olduğu B.Ö. (17) ile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan mahalle muhtarı Yüksel Ülperen (44) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinin Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen ile henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan B.Ö. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ülperen tabanca ile B.Ö. ise tüfekle ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Yüksel Ülperen, götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgayı yara almadan atlatan B.Ö. ise gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay sonrası beldede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.