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Senirkent'te Kaza: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Aydoğmuş ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Isparta'nın Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Aydoğmuş kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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