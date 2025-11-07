Haberler

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde meydana geldi. Edanur D. idaresindeki 32 E 3758 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü atlayıp karşı şeride geçerek Ali Gök yönetimindeki 32 AFC 496 plakalı otomobil ve Mustafa Bilgiç'in kullandığı 32 DT 810 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücü Edanur D. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Edanur D. ambulansla hastaneye götürüldü. Araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
