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Babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı

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Isparta'da tartıştığı babası Osman Zeybek'i bıçakla öldüren D.Z. gözaltına alındı. İfadesinde, babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını öne süren D.Z., psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından da bahsetti.

Isparta'da tartıştığı babası Osman Zeybek'i bıçakla öldürdükten sonra gözaltına alınan D.Z. ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

D.Z.'nin ilk ifadesinde, Nevşehir'de üniversite öğrencisi olduğu, babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını söylediği, dün de olay öncesinde 2 kız kardeşi ve annesiyle birlikte köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsettiği öğrenildi.

EVDEN ALDIĞI EKMEK BIÇAĞIYLA DIŞARI ÇIKMIŞ

Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini belirten D.Z., evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattı. Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren D.Z.'nin psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Osman Zeybek'in vücudunda iki bıçak darbesi tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Isparta Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Legolas:

Laik sistemin yetiştirdiği gençler. . .

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