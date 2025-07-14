Isparta'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Gözaltına Alındı

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Isparta'da bir kadın, erkek arkadaşıyla çıktığı tartışmada tornavidayla bir kişiyi ağır yaralayarak gözaltına alındı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da çıkan tartışmada bir kişiyi tornavidayla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

H.D. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.Ş. arasında Karaağaç Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tornavidayla M.Ş'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ş'nin şikayetçi olmadığı şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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