Isparta'da tarım aracı devrildi: 1 bebek öldü, 2 kişi yaralandı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bebeğin cenazesi otopsi için götürüldü.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu, bebek öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatice A'nın (46) kullandığı tarım aracı, Büyükkabaca beldesi Karşı Mahalle'de şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Eylül Yıldız (1) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve Merve A. (10) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin cenazesi ise otopsi için hastaneye götürüldü.