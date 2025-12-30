Takip edip, sopayla dövdüler; kar maskeli 4 şüpheli yakalandı

ISPARTA'da takip ettikleri S.B.'yi sopayla dövüp, kaçan kar maskeli 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde 5 Aralık'ta tedaviye alınan S.B., bir mekanda eğlendikten sonra arkadaşına ait iş yerine gittiği sırada kar maskeli kişilerce sopayla darbedildiğini belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Şüphelilerin Kosat Efe Öz (32), Hüseyin Taşkın (27), Hasan Eryiğit (33), B.A. ve M.A. oldukları tespit edildi.

KIYAFET DEĞİŞTİRİP, PLAKAYI SÖKMÜŞLER

Şüphelilerin olay günü Sanayi Mahallesi 3205 Sokak'a geldiği, kıyafet değiştirdikten sonra bir aracın bagajına sopa koyup, plakayı söktükleri belirlendi. Ardından şüphelilerin bu araçla S.B.'nin bulunduğu aracı takip ettiği, S.B. arkadaşının iş yerine geldiğinde saldırıp, sopalarla darbettiği ve geldikleri araçla kaçtığı anlaşıldı.

3 BIÇAK İLE 50 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen çalışmanın ardından Kosat Efe Öz, Hüseyin Taşkın, Hasan Eryiğit ve M.A. yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 bıçak ve 50 dolu fişek ele geçirildi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Kosat Efe Öz, Hüseyin Taşkın, Hasan Eryiğit çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olaya ilişkin B.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerin olay öncesi hazırlıkları, takip ve saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.