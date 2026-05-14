Isparta'da dolu ve sağanak etkili oldu
Isparta kent merkezinde aniden bastıran şiddetli dolu ve sağanak yağış, caddelerde su ve dolu birikintilerine yol açtı. Trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Isparta kent merkezinde saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışın etkisiyle caddelerde su ve dolu birikintileri oluştu. Trafikte sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kent yaşayanları yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar iş yerlerinin önündeki dolu birikintilerini temizlemeye uğraştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı