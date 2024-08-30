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85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini şehit ve gazi derneğine bağışladı

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Isparta'da şehit ve gazi torunu olan 85 yaşındaki Kadir Öztürk, 2000 model otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'ne bağışladı. Öztürk, dedelerinin vatan için savaştığını belirterek, Filistin'e de 4 bin 500 avro bağışladığını söyledi. Dernek başkanı Ali Savcı da bu bağıştan gurur duyduklarını ifade etti.

Isparta'da şehit ve gazi torunu 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'ne bağışladı.

Dedelerinden biri şehit, diğeri gazi olan Öztürk, 2000 model otomobilini, noterdeki işlemlerin ardından derneğe teslim etti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin vatan için savaştığını belirterek, kendisinin de yardımda bulunarak elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Filistin'e de 4 bin 500 avro bağışladığını dile getiren Öztürk, "Onlar da savaşıyor, çocukları şehit oluyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Aç, susuz geziyorlar, ellerinde tencere, su yok. Savaş devam ediyor. İsrail acımasız, kıyım yapıyor. Onlar aç dururken ben tok gezemem." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı da bu bağıştan gurur duyduklarını ifade etti.

Aracı teslim alırken duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten Savcı, "Dernek olarak hiçbir zaman talep eden değil, kabul eden bir dernek olduk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Öztürk Türkiye Güncel Haberler

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