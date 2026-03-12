Haberler

Isparta'da Şehit Mezarlıkları Bayram Öncesi Bakım ve Temizlikten Geçti

Isparta'da Ramazan Bayramı öncesinde şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı. Isparta Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek genel bakım yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, bu çalışmanın aziz şehitlere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Isparta'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Isparta Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek mezarlık alanında genel bakım yapıldı.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirterek, başlatılan çalışmanın aziz şehitlere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

