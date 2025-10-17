Haberler

Isparta'da Şehir Tiyatrosu Kuruldu

Isparta Belediyesi ve ISUBÜ işbirliğiyle kurulan Şehir Tiyatrosu, Kasım ayında oyunlarına başlayacak. Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, kültür ve sanatın önemine vurgu yaparak bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirttiler.

Isparta Belediyesi ve ISUBÜ işbirliğinde kurulan Şehir Tiyatrosu, oyunlara Kasım'da başlayacak.

Isparta Belediyesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yürüteceği çalışmalar ISUBÜ Senato Salonunda tanıtıldı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, burada yaptığı açıklamada, belediyenin imkanları ve ISUBÜ'nün çalışmasıyla kültür sanat alanında güzel bir adım atıldığını söyledi.

Kültür ve sanatın herkesin hayatının bir parçası olduğunu belirten Başdeğirmen, "Kültür ve sanat olmadığı sürece hiçbirimizin gelişmesi ve geleceğe doğru hareket etmesi çok kolay değil. Kültürümüzü bileceğiz, sanatımızla ilgili de çalışmalar yapacağız. " dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ise Isparta Belediyesi ile ISUBÜ işbirliğinde kurulan Şehir Tiyatrosu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.???????

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
