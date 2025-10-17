Isparta'da Şehir Tiyatrosu Kuruldu

Isparta Belediyesi ve ISUBÜ işbirliğinde kurulan Şehir Tiyatrosu, oyunlara Kasım'da başlayacak.

Isparta Belediyesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde kurulan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yürüteceği çalışmalar ISUBÜ Senato Salonunda tanıtıldı.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, burada yaptığı açıklamada, belediyenin imkanları ve ISUBÜ'nün çalışmasıyla kültür sanat alanında güzel bir adım atıldığını söyledi.

Kültür ve sanatın herkesin hayatının bir parçası olduğunu belirten Başdeğirmen, "Kültür ve sanat olmadığı sürece hiçbirimizin gelişmesi ve geleceğe doğru hareket etmesi çok kolay değil. Kültürümüzü bileceğiz, sanatımızla ilgili de çalışmalar yapacağız. " dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ise Isparta Belediyesi ile ISUBÜ işbirliğinde kurulan Şehir Tiyatrosu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.