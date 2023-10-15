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Isparta'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 4 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen otomobil ve kamyonet çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan bir kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.