Isparta'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 3 ölü, 3 yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
B.A.E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel