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Isparta'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 3 ölü, 3 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.