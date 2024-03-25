Üye Girişi
Haberler

Isparta'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Osman T. (57) yönetimindeki 07 TDY 39 plakalı kamyon, Mustafa Z. (52) idaresindeki 07 N 6500 plakalı otomobille Isparta-Konya karayolu Mahmatlar mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mustafa Z. ve otomobilde bulunan D.Z (46) ve L.E.Z (6), yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Eğirdir Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title