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Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Isparta'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Isparta'da kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Isparta'da kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Büyükgökçeli mevkisinde Isparta-Eğirdir kara yolu kenarındaki bahçe evleri ve otluk alanların bulunduğu bölgede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle Isparta-Eğirdir kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Isparta İl Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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