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Isparta'da Öğretmenler Günü'ne Özel: Gül ve Elma Aromalı 'Öğretmen Çikolatası'

Isparta'da Öğretmenler Günü'ne Özel: Gül ve Elma Aromalı 'Öğretmen Çikolatası'
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Isparta'nın gülü ve Eğirdir'in elmasıyla hazırlanan 'Öğretmen Çikolatası', 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlikte çikolatanın yapım süreci de uygulamalı olarak gösterildi.

Isparta'da öğretmenler gününe tatlı bir dokunuş: gül ve elma aromalı 'Öğretmen Çikolatası'

Gül ve elmayla hazırlanan "Öğretmen Çikolatası" büyük ilgi gördü

ISPARTA - Isparta'nın gülü ve Eğirdir'in elmasıyla hazırlanan "Öğretmen Çikolatası," Eğirdir'de bir okulda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmenlerden büyük beğeni topladı.

Isparta'nın meşhur gülü ve Eğirdir'in ünlü elmasıyla hazırlanan çikolata, Eğirdir Nafiz Yürekli Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin beğenisine sunuldu. Eskişehirli bir çikolata ustası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte, bu özel lezzetin yapımını uygulamalı olarak anlatarak Isparta'da daha önce yapılmamış gül ve elma aromalı çikolatayı yaptı.

Çikolataya farklı boyut, Gül ve Elma aroması eklendi

Usta, çikolatanın ana malzemesi olarak Isparta'nın meşhur gülünü ve Eğirdir'in lezzetiyle tanınan elmasını kullanarak çikolataya farklı bir aroma kattı. Hazırlık sürecini detaylı şekilde gösteren usta, etkinliğe katılan öğretmenlere çikolatayı tek tek tattırdı ve bu özel ürüne "Öğretmen Çikolatası" adını verdi.

'Isparta çikolataya yeni bir kimlik kazandırdı'

Etkinlik sonunda konuşan çikolata ustası, "Isparta'nın gülü ve Eğirdir'in elması, çikolataya yeni bir kimlik kazandırdı. Bu ürün, Isparta'nın yerel değerlerini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat" dedi. Öğretmenler, bu özel çikolatanın eşsiz bir lezzet sunduğunu belirterek, etkinliğin hem Öğretmenler Günü'nün anlamına uygun hem de Isparta'nın yerel ürünlerini tanıtıcı bir etkinlik olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL TURAN KARTAL - Güncel
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