Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin can güvenliği ile trafik seyir emniyetinin sağlanması amacıyla ilave tedbir alındığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yarın 08.00'e kadar il genelinde motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışının yasaklandığı ve motokuryelik yapılamayacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.