Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Isparta'da yoğun yağış ve fırtına nedeniyle motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, güvenlik ve trafik emniyeti için bu tedbirin alındığını duyurdu.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yoğun yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin can güvenliği ile trafik seyir emniyetinin sağlanması amacıyla ilave tedbir alındığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla yarın 08.00'e kadar il genelinde motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışının yasaklandığı ve motokuryelik yapılamayacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
