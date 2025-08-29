Isparta'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

ISPARTA'da motosikletlerin çarpıştığı kazada Yusuf Bilal Yüceer ile Arda Mutlu hayatını kaybetti, Eray Zeybek ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Davraz Mahallesi 138'inci Cadde'de meydana geldi. Eray Zeybek'in kullandığı 32 EZ 711 plakalı motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer'in kullandığı 32 AFM 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletler savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından sürücü Yusuf Bilal Yüceer ile beraberindeki Arda Mutlu, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Diğer sürücü Eray Zeybek'in ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.