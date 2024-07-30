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Aile arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı! Genç kadın, baba katili oldu

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Isparta'da 20 yaşındaki D.Z., aralarında çıkan tartışmada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kızı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Salur köyünde D.Z. (20) ile babası Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Z, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Şüpheli D.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkikaraağaç Isparta Baba Olaylar Acil Durum Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

masteng aston:

Ey amerika engel olamazsin dindar nesil yetistiricez...2001....

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