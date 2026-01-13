Haberler

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kim Var?' isimli sanat oratoryosu, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde büyük beğeni topladı. Etkinlik, öğrencilerin sahne performanslarıyla sanatın evrensel dilini geleceğe taşıma amacını taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce sanat ve kültürü bir araya getiren "Kim Var?" sanat oratoryosu, Isparta'da sahnelendi.

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Gül Salonu'nda gerçekleştirilen programa il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Besteci ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sahne aldı.

Müzik ve tiyatral anlatımın öğrencilerin performanslarıyla bütünleştiği gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, gazetecilere, kültürel değerlerin sanatın evrensel diliyle geleceğe taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Ocak, oratoryonun Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öngördüğü değer temelli ve bütüncül eğitim anlayışının sahnedeki güçlü bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Program sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Etkinlikle, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değer temelli, estetik yönü güçlü ve çok yönlü bireyler yetiştirme hedeflerine katkı sunmasının yanı sıra sanat yoluyla öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi, estetik farkındalıklarının artırılması ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

Gazeteci Zafer Şahin ünlü isimlere ateş püskürdü! Keşke...
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı