Isparta'da kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta’nın Davraz Mahallesi 142. Cadde’de iki grup arasında çıkan kavgada 21 yaşındaki bir kişi kesici aletle yaralandı. Yaralı ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılırken, saldırıya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı.
İddiaya göre, Davraz Mahallesi 142. Cadde'de A.K, R.K. ve E.G'nin bulunduğu otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araç tarafından kesildi.
Araçtan inen bir grup, otomobilde bulunanlara ve araca saldırdı.
Olayda A.K. (21), kesici aletle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Saldırıya karıştığı belirlenen A.N. ve M.N, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.