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Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki K.A için geniş çaplı arama faaliyetleri sürüyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında, çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler kullanılıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, K.A'nın ailesinin dün saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nden kaybolan K.A için AFAD koordinesinde arama başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Isparta AFAD görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi, Jandarma İnsansız Keşif Aracı, Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, UMKE Ekibi, Orman İşletme görevlileri, Antalya AFAD görevlileri, Sivil Arama Kurtarma ve AFAD gönüllüleri, Milli Eğitim TİFAKE personeli, Avcılar Birliği üyeleri ve muhtarlarımızın katılımıyla arama çalışmaları devam etmektedir.

Kayıp çocuğumuzu arama çalışmaları, havadan termal dronlar ve karadan iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ve ekiplerimizle fiziki arama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Aydın'dan kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da arama bölgesine intikal etmiş olup arama çalışmalarına katılmaktadır."

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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