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Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi dere yatağında ölü bulundu

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Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, motosikletiyle kaza yapmış halde dere yatağında ölü bulundu. Göksu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Göksu'yu motosikletiyle birlikte ölü buldu. Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan (20) bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.

Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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