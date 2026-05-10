Osmanlı'nın kat'ı sanatı Isparta'da açılan kursta yaşatılıyor

Isparta Halk Eğitim Merkezi, geleneksel Türk sanatı kat'ı sanatını yaşatmak amacıyla açtığı kurslarla vatandaşlara eğitim veriyor. Kat'ı sanatı, el işçiliği ve sabır gerektiren bir sanat dalı olarak dikkat çekiyor.

Isparta'da geleneksel Türk sanatları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutan kat'ı sanatı, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarla yaşatılıyor.

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda vatandaşlara farklı sanat dallarında eğitim verilirken, geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Onlardan biri de kağıt ya da deri üzerine çizilen motiflerin ince işçilikle kesilip başka bir zemine yapıştırılmasıyla oluşturulan ve geleneksel Türk süsleme sanatları arasında yer alan Kat'ı sanatı. Özellikle Osmanlı döneminde gelişen bu sanat, sabır ve el işçiliği gerektirmesiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 14 yıldır devam eden kat'ı sanatı ve üç boyutlu resim kursunda, 25 kişilik gruplar halinde eğitim düzenleniyor.

El emeğiyle şekillenen kat'ı sanatı

Kat'ı Sanatı ve Üç Boyutlu Resim Öğretmeni Zeynep Bulut, AA muhabirine, kurslarda üç boyutlu resim, mozaik ve takı tasarımı alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üç boyutlu kat'ı sanatının geleneksel Türk sanatları arasında yer aldığını belirten Bulut, resimlere boyut kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin çiçek ve yaprak gibi detayları tamamen el işçiliğiyle hazırladığını anlatan Bulut, "Hiçbir makine kullanılmadan tamamen el emeğiyle çalışmalar yapılıyor." dedi.

Bulut, mozaik grubunda doğal taşlar, kırık porselenler, opak camlar ve denizden toplanan çakıl taşlarıyla eserler hazırlandığını belirterek, doğal taşlardan mikro takılar da tasarladıklarını kaydetti.

Kurslara her yaş grubundan katılım olduğunu dile getiren Bulut, çocuklara yönelik atölye çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Kursiyerler hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Kursiyer Songül Özdemir ise kursa ilk olarak sosyalleşmek amacıyla katıldığını belirtti.

Gördüğü eserlerden etkilenerek üretim yapmaya başladığını anlatan Özdemir, şu anda Osman Hamdi Bey'in "Halı Pazarı Taciri" eserini çalıştığını ifade etti.

Yaptığı çalışmaların kendisine huzur verdiğini dile getiren Özdemir, aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Özdemir, ziyaretlere giderken hazır ürünler yerine kendi yaptığı el emeği ürünleri götürdüğünü belirterek, "Bu hem beni hem karşı tarafı mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
