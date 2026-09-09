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Isparta'da kamyon ile tankerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tanker ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tanker ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta-Konya kara yolu Kozluçay kavşağında, M.Ç'nin kullandığı 32 ADV 151 plakalı kamyon, kavşaktan çıkan H.S. idaresindeki 72 ADD 912 plakalı tankere çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ve oğlu ile tanker sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Yalvaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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