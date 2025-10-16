Isparta'da Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emin Müminoğlu'nun (17) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Hacı Avni Paşa Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Müminoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Ruhi A. (16) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.