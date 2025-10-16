Haberler

Isparta'da Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 16 yaşındaki yolcu yaralandı.

Emin Müminoğlu'nun (17) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Hacı Avni Paşa Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Müminoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Ruhi A. (16) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
