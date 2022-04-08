Isparta'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mahmut Güler'in kullandığı 06 FL 3340 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç'nin kullandığı 32 EL 828 plakalı kamyon, Isparta-Eğirdir kara yolu Mahmatlar köyü mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mahmut Güler, sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik ve Eklem Hastanesine kaldırıldı. Güler, burada yaşamını yitirdi.
AA / Yalçın Çelen - Güncel