Isparta'da Halk Otobüsü Şoföründen Trafik İhlali Şikayeti

Isparta'da halk otobüsü şoförü, trafikte önünü kesen otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

İstanbul Yolu Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü, yolda şerit değişen Pınar Koçaktok'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engelledi.

Koçaktok da otobüsün kapılarını açmayarak, polise ihbarda bulundu. Bir süre bekleyen otomobil sürücüsü, daha sonra yoluna devam etti.

Sürücüden şikayetçi olan Koçaktok, gazetecilere, yaşanan olayla ilgili yasal sürecin başladığını söyledi.

Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştığını dile getiren Koçaktok, "Trafikte ilerliyordum. Orman Bölge Müdürlüğü önünde trafik polislerinin çevirme noktası vardı, sinyal vererek şerit değiştirdim. Arkadaki araç korna çaldı. Kısa süre sonra önüme geçip yolu kesti. O anda bağırış çağırış yaşandı." diye konuştu.

Sabırlı davranmaya çalıştığını anlatan Koçaktok, kadın ya da erkek fark etmeksizin, trafikte hiç kimsenin bu tür durumlarla karşılaşmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün otobüsün önünü kesmesi ve yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün otobüsün önüne kırdığı aracından inerek tepki gösterdiği, daha sonra telefonla görüştüğü görülüyor.

Kayıtlarda, otobüs şoförünün polisi arayarak durumu bildirmesi ve yolcuların Koçaktok'u sakinleştirmeye çalışması, otomobil sürücüsünün bir süre sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.