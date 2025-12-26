Haberler

Isparta'da GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi Çalıştayı başladı

Isparta'da GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi Çalıştayı başladı
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bilişim temelli üretim süreçleri ve yenilikçi eğitim uygulamaları ele alındı. Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrencilerin dijital yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen "GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi" programı kapsamında Isparta'da düzenlenen çalıştay başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan çalıştayda, bilişim temelli üretim süreçleri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve il genelinde kurulması planlanan işbirliği yapıları ele alındı.

Program kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması, öğrencilerin dijital yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir eğitim ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğe, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Milli Eğitim Bakanlığı proje koordinatörleri Burcu Yılmaz ve Tugay Şahin ile öğretmenler ve idareciler katıldı.

Çalıştay, 29 Aralık'ta yapılacak saha çalışmasıyla tamamlanacak.

