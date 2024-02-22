Isparta'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, cezaevine teslim edildi.
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.