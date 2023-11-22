İş görüşmesinde site yöneticisini öldüren sanık kendini savundu: 'Eşini bana bir günlüğüne ayarla, o parayı sana vereyim' deyince yüzüne vurdum

Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık mahkemede cinayet anını anlattı. Sanık, yaptığı savunmada "Avans istedim. O da bana, 'Bu devirde kim kime veriyor böyle dedi, eşini bana bir günlüğüne ayarla sana o parayı vereyim' dedi. Ben de bunu demesi üzerine yüzüne bir kere vurdum yere düştü. Sonra belinden kemerini çıkardı, elinden aldığım kemeriyle boynunu sıktım." ifadelerini kullandı.

Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, mahkemede yaptığı savunmada "Kredim vardı, önden 30 bin lira avans istedim. O da bana, 'Bu devirde kim kime veriyor böyle dedi, eşini bana bir günlüğüne ayarla sana o parayı vereyim' dedi. Ben de bunu demesi üzerine yüzüne bir kere vurdum yere düştü. Sonra belinden kemerini çıkardı, elinden aldığım kemeriyle boynunu sıktım. Onu öldürmek istemedim, pişmanım." dedi.

Isparta'da 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Çelik, avukatı ve maktulün eşi ve çocukları katıldı. Sanık, mahkemede yaptığı savunmada, Cahit Erdoğan'ın kendisini ocak ayında arayarak siteye temizlik görevlisi alınacağını söylediğini anlattı.

"'EŞİNİ BANA BİR GÜNLÜĞÜNE AYARLA, SANA O PARAYI VEREYİM' DEDİ"

Görüşme sırasında sitenin otoparkına birlikte indiklerini belirten Çelik, şunları söyledi: "Kredim vardı, önden 30 bin lira avans istedim. O da bana, 'Bu devirde kim kime veriyor böyle dedi, eşini bana bir günlüğüne ayarla sana o parayı vereyim' dedi. Ben de bunu demesi üzerine yüzüne bir kere vurdum yere düştü. Sonra belinden kemerini çıkardı, elinden aldığım kemeriyle boynunu sıktım. Onu öldürmek istemedim, pişmanım. Sonra onun üzerini halı ve masayla kapattım. Sonra geldiğim yerden çıktım gittim. İş yerinde çalışmaya devam ettim."

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çelik, tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.