Isparta'da düğünde dam çöktü: 9 yaralı

ISPARTA'da düğünde gelinin evden çıkışını izlemek isteyen kalabalığın çıktığı damda, üzerinde bulundukları saçak çöktü, 9 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Aliköy'de meydana geldi. Ergün ailesi ile Mersinli Doğan ailesinin çocukları İlayda ve Sadık'ın düğününde gelin alma merasimine tanıklık etmek isteyen köylüler, tek katlı evin damında toplandı. Bu sırada damın saçağı, kalabalığın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Kalabalık ve beton parçaları balkonun altında duran otomobilin üzerine düştü.

Olay sırasında düğün kameramanını taşıyan aracı kullanan Mustafa Telli, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Ben arabayı biraz ileriye alayım derken kameraman 'Abi dur' dedi. 'Ne oldu' diye sordum, 'Balkon çöktü' deyince bir baktım herkes yerde. Yılların balkonu bu kadar ağırlığı taşıyamadı. Allah'tan balkonun altında otomobil vardı çoğu onun üstüne düşünce fazla zarar olmadı" diye olayı anlattı.