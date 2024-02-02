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Isparta'da Depremzedelere Destek Projesi Yoğun İlgi Gördü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Isparta'da başlatılan 'Kalpten Gelen Örgüler' projesi yoğun ilgi gördü. Eğitime Destek Platformu Isparta Şubesi, Isparta Belediyesi ve Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla oluşturulan projede depremzedelere atkı, bere, eldiven, mont ve bot gibi birçok ürün toplandı. Ayrıca gönderilen ürünlerin içinde depremzedeler için yazılmış mektuplar da yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Isparta'da başlatılan "Kalpten Gelen Örgüler" projesi yoğun ilgi gördü.

Eğitime Destek Platformu Isparta Şubesi, Isparta Belediyesi ve Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla oluşturulan projede atkı, bere, eldiven, mont ve bot gibi birçok ürün depremzedelere gönderilmek üzere toplandı.

Gönderilen ürünlerin içlerinde depremzedeler için birçok mektup da yer aldı.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi Emir Süleyman Helvacı, depremzede çocuklar için yazdığı mektupta, "Merhaba ben Emir Süleyman. Ben sizlere Isparta'dan yazıyorum. 1. sınıftayım, sizler nasılsınız? Ben okumayı yazmayı yeni öğrendim. Sizleri çok düşünüyor ve seviyoruz. Bir gün belki sizleri görebiliriz. Arkadaş olabiliriz. Hafız Demiralay İlkokulu'nda okuyorum. Benim sınıfta sizin oradan gelen arkadaşım var. Sizi çok seviyorum. Allah'a dua ediyoruz. Benim ailemin çok selamı var. Öpüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Eğitime Destek Platformu Isparta İl Başkanı Mustafa Başar da depremzede öğrencileri ve ailelerini unutmadıklarını göstermek için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Belediyesi Emir Süleyman Kahramanmaraş Isparta Deprem Yaşam Güncel Haberler

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