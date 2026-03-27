Isparta'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.
Isparta'nın Fatih Mahallesinde bisiklet süren bir çocuğun ayağı, pedal ve tekerlek arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye geldi ve çocuğu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, kontrolün ardından ailesine teslim edildi.
Isparta'da ayağı bisikletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesinde bisiklet süren çocuğun ayağı, pedal ile tekerler arasındaki boşluğa sıkıştı.
Çocuğun ayağını çıkaramaması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolün ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan