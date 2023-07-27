Isparta'da çıkan yangında 120 dekar arpa ekili tarla zarar gördü
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Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan yangında, Komacık-Dikilitaş mevkiindeki tarlada samanı balya yapan makinenin kıvılcım çıkarması sonucu biçilen alandaki anızın tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak biçilmeyen arpa tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köylülerin traktörleriyle verdiği destekle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 120 dekarlık arpa ekili tarla zarar gördü.
Isparta'nın Atabey ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 120 dekar arpa ekili alan zarar gördü.
Komacık- Dikilitaş mevkiindeki tarlada samanı balya yapan makinenin kıvılcım çıkarması sonucu biçilen alandaki anızın tutuşmasıyla başladığı sanılan yangın çıktı.
Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak biçilmeyen arpa tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yakındaki köylülerin traktörleriyle verdikleri destekle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 120 dekarlık arpa ekili tarla zarar gördü.