Isparta'da cezaevi ring aracı devrildi: 3 yaralı

Isparta'da cezaevi ring aracı devrildi: 3 yaralı
Güncelleme:
Isparta'da cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli yaralandı. Kazanın, kaygan yolda sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

ISPARTA'da cezaevi ring aracının devrildiği kazada 3 askeri personel yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Isparta- Gönen kara yolu üzerindeki çimento fabrikası mevkisinde meydana geldi. İçerisinde 5 mahkum ve 5 jandarma personelinin bulunduğu 03 ABZ 021 plakalı cezaevi ring aracı, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçtaki 3 jandarma yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Araçtaki sürücüyle birlikte 8 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, "Öğle saatlerinde Isparta- Burdur kara yolunda, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Afyonkarahisar ilimize ait cezaevi ring aracının yan yatması sonucu 3 jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Araçta bulunan diğer personel ve mahkumların durumu iyidir. Yaralı jandarma personelimize acil şifalar diliyor, kazadan etkilenen tüm görevlilerimize ve nakledilen mahkum ve hükümlülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

