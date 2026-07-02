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Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

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Isparta'nın Atabey ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten Halil Y. hayatını kaybetti, Yaşar Y. yaralandı. Şüpheli G.A. gözaltına alındı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Atabey Göleti mevkisinde G.A. (22) ile husumetli olduğu belirtilen Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A, iki kardeşi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Yaşar Y. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli G.A. da suç aletiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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