Antalya'da baba ile polis memuru oğlunun silahlı tartışması: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da baba ile polis memuru olan iki kardeş arasında çıkan tartışma sırasında yaşanan arbede sonucu bir kardeş öldü, diğeri yaralandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'da baba ile polis memuru olan iki kardeş arasında çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında ellerinde bulunan silahlardan biri ateş aldı. Boyunlarından bulunan baba Mustafa A. yaralanırken, oğlu Deniz A. ise yaşamını yitirdi. Olay sırasında şoka giren Ö.A. da hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4445 Sokak'ta meydana geldi. Baba Mustafa A. ile polis memurları olan çocukları Ö.A. ve görev yaptığı Denizli'den gelen Deniz A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Deniz A.'nın beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba Mustafa A. da kendi tabancasını çıkardı. Baba-oğul birbirlerinin elindeki tabancaları almaya çalışırken yaşanan arbede sırasında tabancalardan biri ateş aldı.

BABA OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Mustafa A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vuruldu. Ö.A.'nın şoka girdiği olay nedeniyle ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ö.A. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Deniz A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 1 boş kovan, 1 dolu fişek ve 2 tabanca ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma

Cezaevinde sır ölüm! 12 günlük hükümlüydü
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump'a şok! İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İran'la savaşta Trump'a şok! Bir ülke daha ABD'ye sırtını döndü