Isparta'da çiçek açan meyve ağaçları havadan görüntülendi

Güncelleme:
Isparta'nın Aksu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde ağaçların çiçek açmasıyla oluşan beyaz görünümler dronla kaydedildi. Elma, kiraz ve erik ağaçlarının çiçeklenmesiyle Eğirdir Gölü çevresinde muhteşem bir manzara oluştu.

Isparta'nın Aksu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde ağaçların çiçek açmasıyla beyaza bürünen alanlar dronla kaydedildi.

Elma ve kiraz gibi meyve üretimiyle öne çıkan bölgede, yetiştirilen erik ve kiraz ağaçları da havaların ısınmasıyla çiçeklendi.

Eğirdir Gölü kenarında mavi, yeşil ve beyazın tonlarının oluşturduğu manzara güzel görüntü oluşturdu.

Çiçeğe bezenen bölge doğa ve fotoğrafseverlerin uğrak yeri oluyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
