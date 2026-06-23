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Isparta'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında sürücü tutuklandı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde 20 Haziran'da meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının sürücüsü H.E.C., tedavisinin ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü tutuklandı.

Kazanın ardından aracın sürücüsü H.E.C. (25), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu edildi.

H.E.C, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın geçmişi

H.E.C'nin kullandığı 42 BFT 431 plakalı otobüs, 20 Haziran'da Isparta-Konya kara yolu Bağılllı köyü mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada 5 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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