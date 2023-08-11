Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlunun adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hayrettin Tekeli tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Cinayetin detayları da ortaya çıktı.

Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (3)

Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlunun adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade sonrası Hayrettin Tekeli ve diğer 3 kişi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hayrettin Tekeli tutuklanırken, olayla herhangi bir ilgileri olmadığı belirlenen 2 kardeşi ve oğlu serbest bırakıldı.

Cinayetin detayları da ortaya çıktı. Buna göre, Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Hayrettin Tekeli'nin aracıyla giderken, olay yerinde, Adnan, Osman ve İmran Karakoç kardeşler ile enişteleri Bedrettin Deniz'in bulunduğu aracı gördüğü, tarafların araçları durdurup indiği öğrenildi. Tekeli'nin tüfeğini alıp araçtan indikten sonra Karakoç kardeşlere ateş ettiği, kaçmaya çalışan Bedrettin Deniz'i de ormanda yakalayıp, ateş ettiği, sonrasında ise köye döndüğü belirtildi. Köydeki kardeşleri H.T. ve K.T.'ye olayı anlatan Hayrettin Tekeli'nin daha sonra da Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olup cinayeti itiraf ettiği, bunun üzerine jandarma ekiplerinin bölgeye gittiği kaydedildi.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Bedrettin Deniz ile İmran, Osman ve Adnan Karakoç kardeşlerin cenazeleri ise Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defnedilmek üzere Gelendost ilçesine götürüldüğü belirtildi. (DHA)